Evren Turhan: "Tuzlaspor'a karşı iki tane pozisyon bulamıyorlarsa bıraksınlar bu işi"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Ilgaz Çınar ve Evren Turhan oldu. Turhan, Galatasaray'daki yabancı futbolcuların performansını eleştirdi. Turhan, "Tuzlaspor'a karşı iki tane pozisyon bulamıyorlarsa bıraksınlar bu işi" ifadelerini kullandı.
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