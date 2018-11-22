A Spor yorumcusu Evren Turhan, Tahkim Kurulu'nun derbi kararının ardından açıklamalarda bulundu. Turhan, "Olayları başlatan ve rakibine tokat atan Jailson'a oy çokluğuyla, Garry Rodrigues'e ise oy birliğiyle ceza veriliyor. Bu nasıl bir adaletsizliktir?" dedi.