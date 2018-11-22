Evren Turhan: Tokat atan Jailson'a oy çokluğu ile Rodrigues'e oy birliği ile ceza veriliyor
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    Evren Turhan: Tokat atan Jailson'a oy çokluğu ile Rodrigues'e oy birliği ile ceza veriliyor

    A Spor yorumcusu Evren Turhan, Tahkim Kurulu'nun derbi kararının ardından açıklamalarda bulundu. Turhan, "Olayları başlatan ve rakibine tokat atan Jailson'a oy çokluğuyla, Garry Rodrigues'e ise oy birliğiyle ceza veriliyor. Bu nasıl bir adaletsizliktir?" dedi.

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    22 Kasım 2018, Perşembe
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