Evren Turhan: "Galatasaray'daki durumun baş sorumlusu Fatih Terim'dir"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Ilgaz Çınar ve Evren Turhan oldu. Turhan, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor karşısında aldığı yenilgiyi değerlendirdi. Turhan, "Galatasaray'daki durumun baş sorumlusu Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.
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