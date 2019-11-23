Evren Turhan: Galatasaray'da kötü gidişin sorumlusu Fatih Terim
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'ya konuk olan Evren Turhan, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray'ın evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı yorumladı. Evren Turhan, Galatasaray'daki kötü gidişatın sorumlusu olarak Fatih Terim'i işaret etti.
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