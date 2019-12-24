Evren Turhan: Galatasaray yine şampiyon olacak
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında futbol gündemine dair değerlendirmelere bulundu. Turhan, sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.
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