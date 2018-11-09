Evren Turhan: "Cezalar eyyamlı ve planlı bir iş"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol prgramında PFDK'nın olaylı derbi sonrası verdiği cezaları "Eyyamlı ve planlı bir iş" olarak niteledi.
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