Everton'dan Cenk Tosun'a özel tanıtım videosu
İngiliz ekibi Everton, kulübün resmi internet sitesine özel röportaj veren milli golcü Cenk Tosun için bu özel tanıtım videosunu yayınladı.Cenk'le yapılan röportajı okumak için tıklayın
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