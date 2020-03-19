EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi sakat oyuncuları sevindirdi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesi, uzun süreli sakatlığı bulunan milli futbolcularımıza da turnuvaya yetişmesinin önünü açtı.
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