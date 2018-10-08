Eto'o'dan Katar'da efsane gol
Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o, Qatar SC ile Al Kharitiyath arasında oynanan maçın 6. dakikasında harika bir gol attı ve Qatar SC 2-0'lık skorla kazandı. 37 yaşındaki forvet Qatar SC takımında forma giydiği 6 maçta 3 gol attı.
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