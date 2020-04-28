Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm Fragmanı izle!
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Bölüm Fragmanı izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. Bölüm Fragmanı izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 138. Bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (EDHO)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 139. Bölüm fragmanı (Sezon Finali)
- Fenerbahçe'nin başına sürpriz isim!
- Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...
- Bombalar patlıyor! 6 isim Galatasaray'a
- Abdullah Avcı resmen açıkladı! "Teklif aldım"
- Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda
- Fenerbahçe'de flaş Bruma gelişmesi! Galatasaray da istiyordu...
- Süper Lig devleri Burak Kapacak'ın peşinde! Transferde avantajlı kulüp...
- Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.