Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. Bölüm izle!
Masanın bir ayağı sallanıyor
Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm izle! EDHO 147. Bölüm full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Bölüm izle | Sezon Finali
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm izle! EDHO 133. son bölüm tek parça full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle! 54 beğeni
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 134. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm izle!
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
- Kayserispor - Göztepe maçından dikkat çeken kareler
- Fenerbahçe'nin başı saha dışında da dertte!
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"
- Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.