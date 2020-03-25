Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. Bölüm izle!
Hızır'ın riskli planı!
Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir. Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır. Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm izle! EDHO 147. Bölüm full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Bölüm izle | Sezon Finali
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm izle! EDHO 133. son bölüm tek parça full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle! 54 beğeni
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Bölüm izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 134. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça full izle!
- Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Iniesta''
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çileden çıktı! İşte o anlar...
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "3 kişi daha atılsaydı Fenerbahçe kazanırdı"
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.