Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm izle!
Sınır tanımayan anlaşma
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm izle yeni bölüm izle
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.
Eşkıya yeni bölüm izle
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