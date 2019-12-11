Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm izle!
Hızır harekete geçiyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm izle yeni bölüm izle
Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.
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