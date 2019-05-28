Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Bölüm izle!

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.