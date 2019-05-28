Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölüm izle!
Güç savaşı kızışıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölüm İzle
Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir. Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir. Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir. Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.
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