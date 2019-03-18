ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 129. Bölüm'de Çakırbeyli ailesi yaptıkları başarısız saldırının bedelini nasıl ödeyecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde aileden kim kaçırılacak? Hızır, yapılan akılalmaz işkencelere direnebilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ailesi işkencenin hesabını nasıl soracak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. Bölüm yani yeni bölümde yaşanacaklar...