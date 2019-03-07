Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Bölüm izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü ile ATV ekranlarında yine fırtınalar estirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölümde Hızır'ın düşmanı Zeki otelde kurduğu tuzak ile şoke eden bir hamle yaptı. Özlem'in çok dikkatli olması sebebiyle ölümden son anda kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bu dakikadan sonra Alparslan'ın görevi olacak. İşte fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Zeki'nin Alparslan'ı alması ortalığı iyice karıştırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yine reytingleri alt üst etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli gelişmeler yaşandı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Zeki'nin Alparslan'ı almasının ardından Hızır Çakırbeyli ve dostlarının ne yapacağı büyük merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.
ZEKİ, ÇAKIRBEYLİLERE SAVAŞ AÇIYOR
İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.
ZEKİ, ÇAKIRBEYLİLERE SAVAŞ AÇIYOR
İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır.
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