Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm

Hızır saldırıya geçiyor!

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Şubat 2019, Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN