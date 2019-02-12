Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm

Hızır saldırıya geçiyor!

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.