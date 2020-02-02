Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması
Bursaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o görüntüler...
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