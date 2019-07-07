Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı: Fenerbahçe'de...
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmesiyle ilgili eski hocası Giresunspor teknik direktörü Erkan Sözeri, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe 10 numara karakterde bir oyuncu transfer etti" diyen Sözeri, "Son 4 senede güzel bir başarı hikayesi var. İlk çalıştığımızda 20 yaşındaydı. Şimdiki Vedat Muriç'le o zamanki arasında büyük fark var. Vedat Muriç'e güven verirseniz takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekten kendisini çok geliştirdi ve çok yetenekli bir oyuncu. Ayrıca çok da vefalı birisi" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Devlerin talip olduğu isim kararını verdi!
- Kruse'nin sözleşmesine 'kumar' maddesi!
- Volkan Demirel'e Damien Comolli şoku!
- Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''
- Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!
- Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması
- Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.