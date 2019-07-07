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Eski hocası Vedat Muriç'i anlattı: Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmesiyle ilgili eski hocası Giresunspor teknik direktörü Erkan Sözeri, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe 10 numara karakterde bir oyuncu transfer etti" diyen Sözeri, "Son 4 senede güzel bir başarı hikayesi var. İlk çalıştığımızda 20 yaşındaydı. Şimdiki Vedat Muriç'le o zamanki arasında büyük fark var. Vedat Muriç'e güven verirseniz takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekten kendisini çok geliştirdi ve çok yetenekli bir oyuncu. Ayrıca çok da vefalı birisi" ifadelerini kullandı.

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07 Temmuz 2019 , Pazar
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