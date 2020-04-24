Eski Fenerbahçeli Zanka geri dönüyor!
Danimarkalı stoper Zanka, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüyor. Devre arasında Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiralanan 30 yaşındaki oyuncu, göze girmeyi başaramadı.
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