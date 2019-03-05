Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi
Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdı.
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