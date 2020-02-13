Erzurumspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son durum!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Erzurumspor Trabzonspor’u konuk ediyor. İlk maçta rakibi BB Erzurumspor’u 5-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi skorun verdiği avantajla turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. Peki Erzurumspor - Trabzonspor maçı oynanacak mı? İşte detaylar...
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