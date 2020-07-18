Erzurum'da Süper Lig coşkusu! İşte o görüntüler
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu. Dadaşlar, 34. haftada konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı ve 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden 'merhaba' dedi. Erzurum'da taraftarlar ise Süper Lig coşkusunu böyle yaşadı. İşte o görüntüler...
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