Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile sarı lacivertli futbolcu Andre Ayew, Anderlecht maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da Anderlecht'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve Andre Ayew basın toplantısı düzenledi



Hollandalı teknik direktör Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesinde şöyle konuştu;



''GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEMEZ''



Kendi sahanızda oynuyorsanız kazanmak için oynarsınız. Anderlecht'in de kazanmak için sahaya çıkacağını sanıyorum. Maç sonu gördüklerimden dolayı kesinlikle mutlu değilim. Ama şöyle bir şey var. Görüntüler yalan söylemez. Soldado, Belhanda tarafından bir saldırıya uğruyor. Belhanda sarı kart görüyor, Soldado kırmızı kart görüyor. Serdar Aziz, Yiğithan'a yumruk attı. Anlamadığım şeyler var. Görüntüler yalan söylemez.



''MİLLİ ARADA FENERBAHÇE BİR KARAR VERECEKTİR''



Önümüzde bizi bekleyen iki maç var. Biri yarın, diğeri Pazar günü. Kendimizi bu iki maça iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ardından milli ara var. O arada Fenerbahçe kararını verecektir. Ben de o kararı bekleyeceğim. Bunu konuşmak bana düşmez. Ben bir antrenörüm ve şu an en önemli şey önümüzdeki iki maç.



Andre Ayew'in açıklamaları ise şu şekilde;



''KAFA KAFAYA BİR MAÇ OLACAK''



Çok zor bir grupta olduğumuzu biliyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık. Zagreb'de kötü bir akşam geçirdik. Şu anda baktığımızda turu geçmek için büyük bir şansımız olduğunu görüyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Hedefimiz kesinlikle 3 puan. Avrupa Ligi bizim için önemli bir turnuva. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Gerçekten zorlu bir rakip. Kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum.



''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINDAYIM''



Bu ligi, buraya gelmeden önce de tanıyordum. Burada oynayan arkadaşlarım vardı. Bana göre Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorum. İyi bir başlangıç yapamadık ama son zamanlarda öz güvenimiz artmaya başladı. Hepimiz iyiye doğru gidiyoruz. Çok büyük bir takımda oynuyoruz. Umarım bu büyük takım görüntüsünü en kısa zamanda ortaya koyabiliriz.



''HER KARŞILAŞMA, GALATASARAY'A KARŞI OLMAYACAK''



Sezona kötü başladık. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten herkesin bildiği bir durum. İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezon. Bir seri yakalamamız lazım. Galatasaray maçı farklıydı. Bir derbi maçıydı. Derbiler çok farklıdır. Çok özel bir derbiydi. Duran toptan iki gol yedik. 2 golü kabullenip geri gelmek önemli bir başarıydı. Bunu başardık. Hatta kazanabilirdik. Ligin ikincisi ile oynadık, geçen sezonun şampiyonuydu. Dolu tribünler önünde 2-0'dan maçı 2-2'ye getirdik. Her karşılaşmamız Galatasaray'a karşı olmayacak. Biz kendimize odaklanmalıyız. Lig tablosuna baktığımızda aldığımız 1 puan bize pek bir katkı vermedi. İstediğimiz 3 puandı.