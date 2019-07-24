"Ersun Yanal'ın transferde öncelikli hedefi Kolarov"
A Spor yorumcusu Gürkan Kubilay, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kubilay, "Ersun Yanal'ın transferde öncelikli hedefi Kolarov" ifadelerini kullandı.
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