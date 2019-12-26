Ersun Yanal'ın Rize planı
Fenerbahçe sakat ve cezalı oyuncular, Ersun Yanal'ı Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi zorluyor... Yanal, birden fazla bölgede karar vermek zorunda...
Fenerbahçe, derbi zaferinin ardından gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi...
Ligin ilk yarısını puan kaybetmeden bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ı kadroda zor tercihler bekliyor...
Savunmanın ortasında Sadık Çiftpınar'ın sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Serdar Aziz'in Rize deplasmanında cezalı duruma düşmesi, Yanal'ı sıkıntıya soktu... Tecrübeli teknik adam Beşiktaş derbisinde Serdar'ın yanında Jailson'u tercih etmişti. Çaykur Rizespor karşısında Jailson ile birlikte Zanka'nın görev alması bekleniyor...
Derdibe Gustavo-Oozan ikilisinin performansından memnun kalan Ersun Yanal, Gustavo'yu stopere çekmeyi düşünmüyor... Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'a karşı oynamayan Emre Belözoğlu'nun durumu ise net değil.... Tecrübeli futbolcunun kadroya alınıp alınmayacağı, sağlık heyetinden gelecek raporlara göre netleşecek... İyileştiği takdirde ise oynayıp oynamayacağı konusunda son karar Ersun Yanal'da olacak...
Öte yandan son 2 resmi maçta forma giyemeyen Garry Rodrıgues'in cezası bitti... Beşiktaş maçında sol kanatta Tolga Ciğerci'ye şans veren Ersun Yanal, Rodrigues'in dönüşüyle bu bölgede de bir tercih yapmak zorunda kalacak... Ttecrübeli teknik adamın kararını antrenmanlardaki performanslara göre vermesi bekleniyor...
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