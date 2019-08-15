Ersun Yanal'ın kadro sıkıntısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin başlamasına kısa bir süre kala bazı mevkilerde transferin gecikmesi ve sakatlıklar sebebiyle ideal kadrosunu henüz oluşturamadı.
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