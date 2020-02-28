Ersun Yanal'ın hedefi kalan maçları kazanmak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftara ve başkana borçlu olduğunu belirterek sezon sonuna kadar kalan maçları kazanmayı hedefliyor.
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