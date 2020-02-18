Ersun Yanal'ın geleceği tartışılıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılıyor... Sabah Gazetesi'nde yer alan Volkan Demir imzalı haberde, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularıyla helalleştiği iddia edildi. Ankaragücü maçı sonrası soyunma odasına giren Ersun Yanal'ın içeride sadece 30 saniye kaldığı ve maçla ilgili bir şey konuşmadığı belirtildi. Yanal'ın öğrencilerine, "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Fenerbahçeli futbolculardan bazılarının Yanal ile helalleştiği belirtilen haberde bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu belirtildi.
Diğer yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise kararının vermek için Galatasaray derbisini bekleyeceği ifade edildi. Fenerbahçe başkanı ile teknik direktör Ersun Yanal'ın derbi öncesi bir toplantı yapması bekleniyor.
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