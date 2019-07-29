Ersun Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de
Ön libero arayışındaki Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için Medipol Başakşehir'e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
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