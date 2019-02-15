Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor
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Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor

Zenit karşısında Valbuena, Eljif Elmas ve Harun Tekin'in sergilediği performans, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Konyaspor maçının 11'ini belirleme konusunda işini zorlaştırdı..

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15 Şubat 2019, Cuma
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