Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor
Zenit karşısında Valbuena, Eljif Elmas ve Harun Tekin'in sergilediği performans, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Konyaspor maçının 11'ini belirleme konusunda işini zorlaştırdı..
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