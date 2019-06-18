Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka'yı veto etti. Tecrübeli teknik adam Uruguaylı yıldız ismi istemedi.
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