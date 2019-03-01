Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımını Beşiktaş maçındaki muhteşem geri dönüşün havasından kurtarıp Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşlehir maçlarına hazırlamak için çaba sarfediyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!
- Fenerbahçe'de turu getirecek ismi açıkladı! Zenit...
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Skrtel'den flaş karar!
- Kameni Türk futbolunu topa tuttu! Bu kadarını beklemezdim...
- Beşiktaş'ın büyük kabusu! Fenerbahçe...
- Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."
- UEFA'dan Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe, Beşiktaş...