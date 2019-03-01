Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı
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Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımını Beşiktaş maçındaki muhteşem geri dönüşün havasından kurtarıp Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşlehir maçlarına hazırlamak için çaba sarfediyor.

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01 Mart 2019 , Cuma
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