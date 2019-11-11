Ersun Yanal'dan motivasyon uyarısı
Fenerbahçe'de gözler arka arkaya gelen iki deplasman maçına çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından oyuncuları ile bir değerlendirme yaptı. Tecrübeli teknik adam bu değerlendirmede 3-2'lik galibiyete rağmen konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Yanal oyuncularına milli maç arasınının ardından üst üste iki deplasman maçına çıkacakları konusunda uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, milli maç arasının ardından önce Yeni Malatyaspor, ardından Göztepe deplasmanlarına gidecek. Ersun Yanal oyuncularını "Bu iki deplasman maçına yüzde yüz motive olmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları ligdeki kaderimizi etkileyebilir. Bu mücadelelerde kesinlikle puan kaybetmek istemiyorum." diyerek uyardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu iki deplasman maçının ardından ligin 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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