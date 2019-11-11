Ersun Yanal'dan motivasyon uyarısı

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından önce Yeni Malatyaspor, ardından Göztepe deplasmanlarına gidecek. Ersun Yanal oyuncularını "Bu iki deplasman maçına yüzde yüz motive olmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları ligdeki kaderimizi etkileyebilir. Bu mücadelelerde kesinlikle puan kaybetmek istemiyorum." diyerek uyardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu iki deplasman maçının ardından ligin 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.