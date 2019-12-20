Ersun Yanal'dan Kruse kararı
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, son dönemde performansından memnun olmadığı Max Kruse'yi Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde oynatmayabilir.
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'u 2-0 yenerek rahat bir şekilde son 16 turuna yükselen sarı-lacivertlilerde teknik heyet, vakit kaybetmeden Beşiktaş derbisine odaklandı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla bekleneni veremeyen Max Kruse'siz bir 11 üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyen Alman futbolcu, iyileştikten sonraki performansıyla hayal kırıklığına sebep oldu. Yanal, Kruse'yi kupadaki İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı.
Tecrübeli teknik adamın Kruse yerine Deniz Türüç'ü oynatabileceği belirtildi... Deniz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında sonradan oyuna girip bir gol atmıştı. İstanbulspor ile oynanan kupa maçında da Tolgay Arslan'ın golünde asisti yapan isim oldu.
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