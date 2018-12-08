Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal, Sarı-lacivertli kulüple görüşme yaptıklarını belirterek, "Evet, Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.
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