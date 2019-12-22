Ersun Yanal ve Emre'den ortak basın toplantısı! İşte çok konuşulan o anlar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, 'Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı' dedi. Yanal'ın bu sözleri istifa sinyali olarak algılanırken gerçek basın toplantısında ortaya çıktı. Kavga ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu ile toplantıya çıkan Yanal, 'Dedikodular, arkadan konuşmalar, bunlar çok terbiyesizce' dedi.
TOPLANTIYA EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi maç sonrası düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Ersun Yanal'ın yanında takım kaptanı Emre Belözoğlu ile sportif direktör Damien Comolli de katıldı.
Ersun Yanal, basın toplantısına, "Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil" sözleriyle başladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Transferde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
- İngilizler resmen duyurdu! Vedat Muriqi Premier Lig'e...
- İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! 11'de sürpriz tercih
- Yıldız futbolcu açıkladı! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"
- Dev maç öncesi şok karar! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
- Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Ocakta geliyor...
- Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''
- Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.