Ersun Yanal Tolgay Arslan'ı uyardı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alamadığı futbolcularını "Geçmişteki plansızlığın bedelini ödedik" diyerek teselli etti.
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