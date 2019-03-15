Ersun Yanal Tolgay Arslan'dan memnun
Fenerbahçe'de son maçlardaki performansı eleştirilen Tolgay Arslan'a, teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı.
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