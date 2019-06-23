Ersun Yanal şampiyonluk için iddialı | Video haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi bitireceklerini açıkladı. Teknik direktör Ersun Yanal ise şampiyonluk yarışıyla ilgili oldukça iddialı konuştu.
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