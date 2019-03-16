Ersun Yanal oyundan memnun değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kötü bir oyun sergilediklerini fakat sahadan galip ayrılmanın önemini vurguladı. Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise maçın hakemini eleştirdi.
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