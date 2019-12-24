Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak?

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Ersun Yanal basın toplantısı değil yazılı bir basın açıklaması yapacak. Yanal, açıklama için çarşamba gününü işaret etmişti. Çarşamba gününü işaret etmesinin sebebi de takımın 2 gün izinli olması ve çarşamba günü toplanılacak olması. Ersun Yanal'ın çarşamba günü öğle saatlerinde Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı çıkışla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz."