Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak? - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak?

Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından düzenlediği basın toplantısında hafta içi basın açıklaması yapacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili son gelişmeleri Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı.

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Ersun Yanal basın toplantısı değil yazılı bir basın açıklaması yapacak. Yanal, açıklama için çarşamba gününü işaret etmişti. Çarşamba gününü işaret etmesinin sebebi de takımın 2 gün izinli olması ve çarşamba günü toplanılacak olması. Ersun Yanal'ın çarşamba günü öğle saatlerinde Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı çıkışla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Aralık 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN