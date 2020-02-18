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Ersun Yanal ilk döneminin 10 puan gerisinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 22 hafta sonunda sarı lacivertli takımla şampiyonluk yaşadığı sezonun 10 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'in son 3 haftasında 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yöneltilen eleştiriler artıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertli takımda görev yaptığı ilk dönemin 10 puan gerisinde kaldı.

Ersun Yanal, şampiyonlukla tamamlanan 2013-14 sezonunun 22. haftasında 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak en yakın rakibi Galatasaray'a 4 puan fark atmıştı.

Yanal bu sezon ise aynı periyotta 38 puanda kaldı. O dönem 22. haftayı lider geçen sarı lacivertliler, bu sezon 6. sırada yer aldı.

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18 Şubat 2020 , Salı
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