Ersun Yanal: Hepiniz hakkınızı helal edin

Fenerbahçeli futbolculardan bazılarının Yanal ile helalleştiği belirtilen haberde bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise kararının vermek için Galatasaray derbisini bekleyeceği ifade edildi. Fenerbahçe başkanı ile teknik direktör Ersun Yanal'ın derbi öncesi bir toplantı yapması bekleniyor.