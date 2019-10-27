Ersun Yanal: Henüz yolun başındayız

"KANAT OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSI OYUNUN GİDİŞATINI BELİRLEDİ"



Konyaspor'un Türkiye'de kapalı savunma anlayışını en iyi uygulayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Sert savunma uygulayabilen bir takımla oynadık. Oyun disiplinini uzun süre devam ettiren bir takım. Sezon başından bu yana eksik olarak devam ettik, birçok oyuncumuzu kullanamadık. Onlar dönüp form tuttukça, daha farklı oyunların olacağının mesajını verdik. Rodrigues, Hasan Ali, Moses ve Isla takıma katıldı. Ozan ve Tolga'nın iki yönlü oynaması bir avantaj. Tabii ki bunu takım olarak oynadığımızda tam anlamıyla performans alıyorsunuz. Kanatlarımız oldukça, takımımıza katıldıkça, alternatiflerimiz artıyor. Skora katkı yaparken, pozisyon vermeden oynuyorlar. Pozisyon vermeyince takımımızın özgüveni yüksek oluyor. Kanat oyuncularımızın performansı oyunun gidişatını belirledi" diye konuştu.



Bu arada Yanal, basın toplantısı sırasında mikrofonda sık sık sesin gitmesi üzerine Yanal, "Ses savunma yapıyor, biz de atak yapıyoruz" dedi.



"OZAN KAYBETMİŞ OLDUĞU SENELERİ TAMAMLAYACAK"



Ozan Tufan'ın çok önemli bir karakter olduğunun altını çizen Yanal, "Ozan, Türk futbolu için çok önemli bir karakter. Şu anda çok profesyonelce bir süreç yönetiyor ve kulübümüz de ona karşı olan tutumda, bu profesyonelliği sağlayacağı her türlü desteği veriyor. Ozan, kaybetmiş olduğu seneleri tamamlayacak ve öne geçecek. Milli takım için de önemli bir karakter. Daha iyi bir performans sergileyecektir. Biz bir yolda yürüyoruz. Takımımız tamamlandıkça, Fenerbahçe'nin ayak sesleri nereye koştuğunu gösteriyor. Bu performansla sonuç bizi nereye götürecek göreceğiz" açıklamasında bulundu.



"HİÇ GÖRMEDİĞİM SAKATLIKLARLA KARŞILAŞTIM"



Takım olarak yaşadıkları sakatlıkların çok tuhaf olduğunu da söyleyen Yanal, "30 senedir bu işin içinde olan birisi olarak, hiç görmediğim sakatlıklarla karşılaştım. Bunlar geçtikten sonra, oyuncularımız henüz performanslarının belli bir noktasındalar. Bütün oyuncular bu rekabetin içinde daha iyi form tutmalı. Kanatlar geldiğinde, takım bir bütün olduğunda bir ayak sesi hissettirdiğimizi düşünüyorum. Bu güveni taraftarımıza verdiğimizde, onların da coşkusuyla daha iyi oyunlar oynanacaktır. Bundan önceki hafta, uzun süre sonra burada mağlup olduk. O maçta da baskılıydık. Bazı eksiklerimiz var ama bunu bahane olarak söylemiyorum. Çekincemiz yok, her şeye karşı önlem almak için mücadele ederiz. Diğer oyuncular geldiğinde, önemli bir fark oluşacaktır" şeklinde konuştu.



"TARAFTAR BİZİ NEREYE ÇAĞIRIRSA ORAYA GİDERİZ"



Sergiledikleri oyunda kart görmedikleri için mutlu olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, yeni transferlerden Adil Rami'nin uzun süredir forma giymediğini ancak hazır duruma geldiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta kupa maçları başlayacak. Bu takımın herkese ihtiyacı var. Biz çok geç birlikte olmuş bir takımız ama bunu hızlı şekilde avantaja dönüştürüp hareket etmeliyiz. Rami de, Sadık da, Alper de, Tolgay da oynayacak. Birçok maçımız var. Ama en güzeli, belki kimsenin fark etmediği bir durum var, kart görmüyoruz. Oyuna odaklanıyoruz ve taraftarımızın da bu tavrı, bundan kaynaklanıyor. Onların istediği bir mücadele var. Taraftarlar bizi nereye çağırırsa biz oraya gideriz" diyerek sözlerini bitirdi.