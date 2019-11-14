Ersun Yanal hedefi belirledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımına hedefi gösterdi.

Deneyimli çalıştırıcının, "Milli ara sonrası zorlu 6 hafta bizi bekliyor. Eğer peş peşe oynayacağımız Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkartırsak, devamını getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi..

Tecrübeli teknik adamın, özellikle son Kasımpaşa maçında beklentileri karşılayamadıklarını söyleyerek, "Hatalarımız olduğunun farkındayız. Bunları masaya yatırıp, çözecek kapasitemiz var. Her geçen hafta daha iyiye gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediği kaydedildi.

Ersun Yanal'ın ayrıca, 11. hafta itibariyle zirve mücadelesi veren takım sayısının fazla olduğuna işaret ederek, "Aralarından sıyrılmak için güçlü ve dirençli olmamız gerekiyor" yorumunu yaptığı belirtildi.