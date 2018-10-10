Ersun Yanal Fenerbahçe'ye geliyor mu? Flaş açıklama...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor..
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