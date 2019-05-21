Ersun Yanal: "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "İyi mücadele ettik ve kazandık. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarınlarda ise güçlü bir Fenerbahçe var" dedi. Erzurumspor teknik patronu Hamza ?Hamzaoğlu ise karşılaşmanın hakemlerine tepkiliydi.
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